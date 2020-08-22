В Башкирии разыскивают сбежавшего участника смертельного ДТП

Разыскивается участник ДТП, скрывшийся с места аварии, которая унесла жизнь 32-летнего мужчины. Трагедия произошла на первом километре автодороги Кумертау-Ермолаево.

«Лада Калина» столкнулась со встречной «Тойотой». Погибший сидел на пассажирском сидении отечественной легковушки. Водитель и другой пассажир «Калины» остались живы, а вот рулевой иномарки скрылся с места ДТП. Возможно, он был пьян. В японском минивэне сотрудники ГИБДД обнаружили алкогольные напитки, как запечатанные, так и открытые.