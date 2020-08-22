В Уфе родившая в СИЗО женщина потребовала смягчить приговор

С ребёнком за решёткой. Риелтор из Салавата родила в СИЗО. Женщина брала деньги у клиентов и не выполняла свои обязательства. Практически 15 семей остались без денег и крыши над головой. А вот сама горе-предпринимательница по-прежнему уверяет, что не виновата. Теперь уже в статусе многодетной матери женщина подала апелляцию в Верховный суд республики с просьбой отпустить её домой.

Судя по всему, Светлана Салимова так и не поняла: на ближайшие годы её дом – колония общего режима. Женщину судили уже дважды за мошенничество. И если в первый раз служители Фемиды пощадили горе-риелтора, дали ей возможность воспитать еще двоих детей на свободе, то повторным обманом женщина окончательно перечеркнула всякую надежду на исправление ситуации.

Считаем, что Салимова должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала. О чём свидетельствует наличие новых возбужденных уголовных дел, находящихся в настоящее время в производстве следователя у МВД России по городу Салавату за аналогичные действия. Айнур Ахметзянов, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Республики Башкортостан, советник юстиции

Пожилые люди, матери-одиночки и семьи с детьми-инвалидами. Ради собственной наживы мошенница вгоняла в долги абсолютно всех. В День дурака, 1 апреля, для Натальи и Равиля сделка почти на полтора миллиона стала самой злой шуткой. Мало того, что семья с двумя маленькими детьми осталась на улице без квартиры и денег, так ещё по иронии судьбы риелтор, с которым общались супруги, оказалась однофамилицей – тоже Салимова. Вернут ли семье средства, до сих пор неизвестно.

Светлана Салимова дважды привлекалась к уголовной ответственности. Первый приговор был отсрочен в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка, однако в этот период обвиняемая продолжила свою преступную деятельность. Последний раз суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На имущество предпринимательницы был наложен арест. Десятого августа горе-риелтор родила в СИЗО третьего ребенка и потребовала смягчить приговор.

Я как сторона защиты придерживаюсь позиции, что моя подзащитная невиновна. И сделки были не завершены по независящим от неё обстоятельствам. Мы будем обжаловать приговор дальше, так как моя подзащитная приговором недовольна. Лиана Кадырова, адвокат подсудимой

Похоже, что это дело закончится ещё не скоро. Ни подсудимая, ни её адвокат на достигнутом останавливаться не собираются. Как, впрочем, и правоохранительные органы. На экс-риелтора продолжают сыпаться заявления. С каждым месяцем потерпевших становится всё больше.

В мае этого года суд вынес решение по возбуждённому полицией города Салавата уголовному делу о крупном мошенничестве. На тот момент потерпевшими были признаны 11 человек, в настоящее время их количество увеличилось до 15. Александр Шутов, сотрудник пресс-службы МВД России по Республике Башкортостан