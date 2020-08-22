В Уфе родившая в СИЗО женщина потребовала смягчить приговор

С ребёнком за решёткой. Риелтор из Салавата родила в СИЗО. Женщина брала деньги у клиентов и не выполняла свои обязательства. Практически 15 семей остались без денег и крыши над головой. А вот сама горе-предпринимательница по-прежнему уверяет, что не виновата. Теперь уже в статусе многодетной матери женщина подала апелляцию в Верховный суд республики с просьбой отпустить её домой.
Судя по всему, Светлана Салимова так и не поняла: на ближайшие годы её дом – колония общего режима. Женщину судили уже дважды за мошенничество. И если в первый раз служители Фемиды пощадили горе-риелтора, дали ей возможность воспитать еще двоих детей на свободе, то повторным обманом женщина окончательно перечеркнула всякую надежду на исправление ситуации.
Пожилые люди, матери-одиночки и семьи с детьми-инвалидами. Ради собственной наживы мошенница вгоняла в долги абсолютно всех. В День дурака, 1 апреля, для Натальи и Равиля сделка почти на полтора миллиона стала самой злой шуткой. Мало того, что семья с двумя маленькими детьми осталась на улице без квартиры и денег, так ещё по иронии судьбы риелтор, с которым общались супруги, оказалась однофамилицей – тоже Салимова. Вернут ли семье средства, до сих пор неизвестно.
Светлана Салимова дважды привлекалась к уголовной ответственности. Первый приговор был отсрочен в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка, однако в этот период обвиняемая продолжила свою преступную деятельность. Последний раз суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На имущество предпринимательницы был наложен арест. Десятого августа горе-риелтор родила в СИЗО третьего ребенка и потребовала смягчить приговор.
Похоже, что это дело закончится ещё не скоро. Ни подсудимая, ни её адвокат на достигнутом останавливаться не собираются. Как, впрочем, и правоохранительные органы. На экс-риелтора продолжают сыпаться заявления. С каждым месяцем потерпевших становится всё больше.
Общий ущерб по последним данным составляет более двенадцати миллионов рублей. Женщине предстоит провести в колонии общего режима 6 лет и 10 месяцев. Если даже не больше. Когда именно многодетная мать сможет погулять со своими ребятишками на свободе, покажет следствие.