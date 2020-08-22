Донорская акция и автопробеги: в Башкирии отметили День флага России

Сегодня в стране празднуют День государственного флага Российской Федерации. Дата была установлена в 94-м, но триколор признали официальным символом сразу после августовского путча. Сегодня к этому приурочили донорскую акцию, а на улицах раздавали цветные ленты.

Российские триколоры сегодня развивались за спинами суровых на вид мотоциклистов. Но цель маршрута добрая. Рёвом моторов участники клуба «Ночные волки» привлекали внимание к акции «Оставайся донором». Сегодня добровольцы сдавали кровь под эгидой российского триколора.

К сожалению, разные беды случаются, и кровь всегда нужна, поэтому мы здесь. Такие мероприятия проводятся в разных крупных городах при участии мотоклуба «Ночные волки». Семён Кулагин, член клуба «Ночные волки»

Перед тем как войти в мобильный центр, измерение температуры и обработка рук. Перед сдачей донор должен сдать анализ крови и пройти проверку в базе, болел ли туберкулезом, гепатитом. Если допуск будет дан – боевые сто грамм. Здесь это стакан чая с сахаром.

Частичку триколора сегодня каждый мог унести с собой. Волонтеры по всей республике раздавали ленточки цветов российского флага. Есть несколько версий того, что означают эти полосы. Согласно одной из них, белый символизирует свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. По другой, это благородство, честность и смелость.

В Шаранском районе в честь Дня государственного флага прошел автопробег. Машины проехали от райцентра к границе муниципалитета, заезжая в деревни и села находящиеся на пути. А в Кумертау флаги Российской Федерации тоже повесили на двухколесный транспорт, но только уже не на мотоциклы. Количество участников велопробега было ограничено. Организаторы постарались соблюсти рекомендованное число 50 человек. Маршрут проходил по центру города.