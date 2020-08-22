В Башкирии археологи обнаружили новые факты о древних башкирах

Фрагменты керамики, артефактов и новые факты о башкирах открыли исследователи проекта «Молодежная археологическая школа на Южном Урале». Сейчас они на Баразинском городище, что в Бураевском районе, где продолжают раскопки.

На открытие новых артефактов в Бураевский район съехались студенты исторических факультетов и волонтеры из разных уголков страны, от Москвы до Новосибирска. На пятый день исследования эскарпа Баразинского городища юные ученые получили первый археологический материал.

Этим фрагментам керамики примерно полторы тысячи лет. Останки глиняной посуды предположительно принадлежат племенам бахмутинской культуры, которая датируется с 3 по 8 век нашей эры. На основе этих находок археологи уже сделали некоторые предположения, например, что посуду изготовили еще в 5 веке, и принадлежит она предкам финно-угорских народов, а именно северо-западным башкирам.

Первое упоминание о башкирах было примерно в 9 веке нашей эры, а здесь это произошло примерно за полтысячелетия до этого. Ильшат Давлетбаев, студент Башкирского государственного университета

Лагерь молодежной археологической школы находится на берегу реки Гарейка. Участок выделен Администрацией Бураевского района, исследователи живут в деревянном доме и в палатках.