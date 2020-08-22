В Башкирии открылся сезон охоты на пернатую дичь

Сезон охоты на пернатую дичь продлится до ноября. Этот вид считается одним из самых массовых и активных, пользуется популярностью у большинства охотников. Разрешен отстрел утки, вальдшнепа, бекаса и ряда других птиц. Но все должно проходить по правилам.

Одна попытка, потом вторая, но звуки манка утку не привлекли. Видимо, пернатую рано утром успели распугать другие охотники. Возможно, сегодня Артур уйдет без трофея. Но молодой человек не расстраивается. Он хорошо поохотился 15 августа, в день открытия сезона.

На открытие выезжал на прошлой неделе. Четыре утки взял за два дня. Охотой начал увлекаться буквально недавно. Два года всего охочусь. Мне это нравится, на природе пребываешь. Даже если нет добычи, получаешь удовольствие от пребывания на природе. Артур Ялаев, охотник

Согласно правилам, охотники должны иметь при себе разрешение на оружие, документы на право отстрела дичи и не превышать установленные нормы добычи птиц за один день. Для водоплавающих, вальдшнепа, бекаса, дупеля и коростеля установлен лимит не более 5 штук. В отличие от весенней, осенняя охота длится намного дольше, и сидеть в засаде не обязательно.

Весной только строго из укрытия, только на самцов, на селезней уток. Также на тетеревов с укрытия, за исключением глухаря – там с подходом разрешается. Надир Батталов, главный специалист-эксперт уфимской службы охраны животного мира Минэкологии Республики Башкортостан

Осенью таких ограничений нет. Ко всему, следуя вдоль поля или озера в поисках добычи, охотник не обязан зачехлять ружье. Но все эти преимущества сегодня не работали.

Сегодня уже два часа гуляю по природе, вообще ни одной утки даже не встретил. На утку охочусь. Альберт Шаймухаметов, охотник