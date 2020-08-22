В Башкирии открылся сезон охоты на пернатую дичь

Сезон охоты на пернатую дичь продлится до ноября. Этот вид считается одним из самых массовых и активных, пользуется популярностью у большинства охотников. Разрешен отстрел утки, вальдшнепа, бекаса и ряда других птиц. Но все должно проходить по правилам.
Одна попытка, потом вторая, но звуки манка утку не привлекли. Видимо, пернатую рано утром успели распугать другие охотники. Возможно, сегодня Артур уйдет без трофея. Но молодой человек не расстраивается. Он хорошо поохотился 15 августа, в день открытия сезона.
Согласно правилам, охотники должны иметь при себе разрешение на оружие, документы на право отстрела дичи и не превышать установленные нормы добычи птиц за один день. Для водоплавающих, вальдшнепа, бекаса, дупеля и коростеля установлен лимит не более 5 штук. В отличие от весенней, осенняя охота длится намного дольше, и сидеть в засаде не обязательно.
Осенью таких ограничений нет. Ко всему, следуя вдоль поля или озера в поисках добычи, охотник не обязан зачехлять ружье. Но все эти преимущества сегодня не работали.
Осенняя и самая массовая, как ее принято называть, охота стартовала в республике 15 августа. На водоплавающую, полевую и степную птицу она продлится вплоть до 15 ноября. Боровую дичь можно будет отстреливать до 31 декабря. Параллельно разрешена добыча кабана, барсука и куницы.