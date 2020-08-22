В Уфе прошла медовая ярмарка

Сладкую продукцию на площадке Дворца Спорта представили 10 районов республики. Липовый, цветочный, бортевой и донниковый – башкирский бренд был представлен во всем многообразии. Для горожан и гостей Уфы также были открыты торговые точки с плодоовощными культурами.
Один продукт, а по гамме вкусов заменит целую кондитерскую фабрику. Рустем Закиев 11 лет назад переквалифицировался из нефтяника в пчеловода. Ни разу не пожалел. Сейчас его пасека состоит из 450 пчелосемей. Мужчина знает все тонкости получения вкусного меда.
Для особых гурманов – сладость со вкусом дыма. Это самый дорогой вид меда – бортевой, стоит в 4 раза дороже, например, липового. Необычный вкус из-за дымаря, которым пользуются пчеловоды, чтобы усмирить насекомых. Он не янтарный и не прозрачный, зато считается самым натуральным, добывают его из борти. Если поместить его в банку, он разделяется на 2 части.
3-литровую банку цветочного или гречишного меда можно купить за полторы тысячи рублей, липовой обойдется в 2000 тысячи. На ярмарке также представлена и другая продукция: мед в сотах, пыльца, прополис – цены на них варьируются. Каждый пчеловод при себе должен иметь паспорт пасечника и необходимые лабораторные исследования. Некоторые продавцы привозят до полтонны меда – почти всегда удается продать лакомство в полном объеме.
Также на ярмарке были развернуты торговые точки с продукцией из собственного сада. Картофель, кабачки и помидоры – все культуры урожая 2020. Ярмарки будут проходить по выходным до середины сентября. У горожан и гостей Уфы еще есть возможность запастись до зимы башкирскими продуктами.