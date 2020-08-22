В Уфе прошла медовая ярмарка

Сладкую продукцию на площадке Дворца Спорта представили 10 районов республики. Липовый, цветочный, бортевой и донниковый – башкирский бренд был представлен во всем многообразии. Для горожан и гостей Уфы также были открыты торговые точки с плодоовощными культурами.

Один продукт, а по гамме вкусов заменит целую кондитерскую фабрику. Рустем Закиев 11 лет назад переквалифицировался из нефтяника в пчеловода. Ни разу не пожалел. Сейчас его пасека состоит из 450 пчелосемей. Мужчина знает все тонкости получения вкусного меда.

Чтобы мед получить в ассортименте, я занимаюсь кочевым пчеловодством. На гречиху я вывожу пчел на поле с гречихой. Липу собираю в липовом лесу. Донниковый также кочевым способом – возим пчел, где растет желтый донник. Рустем Закиев, пчеловод /Архангельский район/

Для особых гурманов – сладость со вкусом дыма. Это самый дорогой вид меда – бортевой, стоит в 4 раза дороже, например, липового. Необычный вкус из-за дымаря, которым пользуются пчеловоды, чтобы усмирить насекомых. Он не янтарный и не прозрачный, зато считается самым натуральным, добывают его из борти. Если поместить его в банку, он разделяется на 2 части.

Воск и перга здесь, он всплывет вверх, мед тяжелее и падает вниз. Перемешать надо перед применением. Аюп Юмагужин, пчеловод /Бурзянский район/

3-литровую банку цветочного или гречишного меда можно купить за полторы тысячи рублей, липовой обойдется в 2000 тысячи. На ярмарке также представлена и другая продукция: мед в сотах, пыльца, прополис – цены на них варьируются. Каждый пчеловод при себе должен иметь паспорт пасечника и необходимые лабораторные исследования. Некоторые продавцы привозят до полтонны меда – почти всегда удается продать лакомство в полном объеме.