В Уфе прошел 11-й этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Мастера-жокеи международного уровня выступили сегодня на уфимском ипподроме. Профессионалы состязались параллельно с любителями – участниками 11-го этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На старт вышли представители Аургазинского, Балтачевского, Благовещенского, Ермекеевского и Уфимского районов.

Большой Уфимский приз, или просто Дерби. Главная скачка для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы. Этот этап традиционно собирает на разных ипподромах страны не только лучших скакунов, но и жокеев. Так, в Уфу приехали мастера международного класса Хамзат Улубаев, Мырзабек Каппушев и Александр Ивановский. На сей раз призовой фонд скачки составил 200 тысяч рублей.

В Уфе не первый раз, здесь всегда все на высшем уровне. Мырзабек Каппушев, мастер-жокей международного класса

В дерби основная борьба разыгралась между Марафетом, под управлением Александра Ивановского, и Аркатом Мырзабека Каппушева. Выявить лучшего удалось лишь на финишной прямой.

Лошадь хорошая, знаю ее силы, поэтому особой стратегии не выстраивал. Александр Ивановский, мастер-жокей международного класса, победитель Большого Уфимского приза

В Москве были пятыми, поэтому должны были побеждать. Алик Ильясов, коневладелец

В скачках одиннадцатого этапа «Терра Башкирия» все традиционно непредсказуемо, не то что у профессионалов. Лучший жокей-любитель первого финала Юрий Пономарев из Уфимского района во второй скачке пересел на самую слабую лошадь. Несмотря на это он не растерялся и финишировал третьим, тем самым обеспечив себе первое место в одиннадцатом отборочном этапе.

Неожиданно. Аж руки до сих пор трясутся. Юрий Пономарев, победитель 11-го этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия» /Уфимский район/