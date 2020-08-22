В Уфе прошел 11-й этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Мастера-жокеи международного уровня выступили сегодня на уфимском ипподроме. Профессионалы состязались параллельно с любителями – участниками 11-го этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На старт вышли представители Аургазинского, Балтачевского, Благовещенского, Ермекеевского и Уфимского районов.
Большой Уфимский приз, или просто Дерби. Главная скачка для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы. Этот этап традиционно собирает на разных ипподромах страны не только лучших скакунов, но и жокеев. Так, в Уфу приехали мастера международного класса Хамзат Улубаев, Мырзабек Каппушев и Александр Ивановский. На сей раз призовой фонд скачки составил 200 тысяч рублей.
В дерби основная борьба разыгралась между Марафетом, под управлением Александра Ивановского, и Аркатом Мырзабека Каппушева. Выявить лучшего удалось лишь на финишной прямой.
В скачках одиннадцатого этапа «Терра Башкирия» все традиционно непредсказуемо, не то что у профессионалов. Лучший жокей-любитель первого финала Юрий Пономарев из Уфимского района во второй скачке пересел на самую слабую лошадь. Несмотря на это он не растерялся и финишировал третьим, тем самым обеспечив себе первое место в одиннадцатом отборочном этапе.
Заключительный отборочный этап турнира «Терра Башкирии» состоится ровно через две недели. За путевку в финал поборются 5 районов: Зианчуринский, Миякинский, Кармаскалинский, Бакалинский и Мечетлинский. Скачки в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале БСТ 5 сентября. Начало как обычно в полдень.