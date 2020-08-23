В Башкирии зарегистрировано более 7,5 тысяч зараженных коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией превысило отметку в 7,5 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За минувшие сутки в регионе диагноз covid-19 был поставлен еще 34 пациентам. Общее число инфицированных, таким образом, составляет 7534 человека.

Также число выздоровевших растет с каждым днем. По состоянию на 23 августа, от коронавируса вылечились 6 652 человека (+10).