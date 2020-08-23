«Спасти не удалось»: в Башкирии трагически погиб мужчина

В Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 52-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИБДД РБ. Известно, что трагедия случилась около села Новотроицкое в Чишминском районе.
Мопед, за рулем которого находился 52-летний мужчина, столкнулся с двумя иномарками. Транспорт легко коснулся «Киа Стинжер», после врезался в «Дэу Нексия», которой руководил 19-летний парень.пресс-служба ГИБДД по РБ
Из-за травм водитель мопеда скончался на месте. Его пассажир госпитализирован в больницу, за его жизнь борются врачи.
Водителя спасти не удалось, травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее погибший был лишен прав на управление автомобилем из-за езды в пьяном виде. пресс-служба ГИБДД по РБ
Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.