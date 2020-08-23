«Была абсолютно голой»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки из Уфы

Стали известны шокирующие подробности смерти 8-летней девочки из Уфы. Напомним, тело ребенка нашли на Курочкиной горе. Известно, что перед гибелью школьница играла с друзьями.

Как сообщает «КП – Уфа», в день трагедии девочка гуляла с двумя 12-летними мальчиками. Во время игры они задушили маленькую уфимку и скинула тело в реку. К тому же, источник в правоохранительных органах рассказал, что девочка была раздета.

На момент обнаружения трупа девочка была абсолютно голой. На ее теле не было синяков, других телесных повреждений, только грязь. Мертвая девочка пролежала в холодной воде несколько часов. Для чего школьники ее раздели, и что хотели сделать – неизвестно.

источник в правоохранительных органах

Один из них дал признательные показания. Пока неизвестно, была ли знакома убитая с ними раньше или познакомилась в день трагедии, сообщает издание.

Фото: КП-Уфа