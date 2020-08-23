«Историю с Куштау надо закрывать»: что будет дальше с шиханом и БСК

Куштау будет жить – новый лозунг этой недели. Всю неделю одной из главных была тема встречи активистов и главы республики. В правительстве пытались наладить диалог между БСК и противниками разработки, последние в свою очередь говорили о невозможности компромисса. Казалось, мирного решения в данном вопросе достичь не удастся. Но слова Радия Хабирова «разработка Куштау невозможна», похоже, поставили в этом деле пусть пока и не жирную, но все же точку.
Эту встречу в здании правительства республики как никогда ждали не только противники разработки шиханов. Второе по счету совещание экоактивистов и главы республики, анонсированное еще тогда, на горе. За столом – та самая инициативная группа, называющая себя «настоящими защитниками». Само начало диалога намекнуло на жаркие дискуссии на тему невозможности компромисса.
Но вот дальше все пошло явно не по сценарию активистов. Никто не ожидал того решения, которое озвучил Радий Хабиров перед началом диалога.
Активисты, похоже, даже не сразу поняли, что судьба горы решена: Куштау будет жить. Один из лидеров движения зачитал перед главой республики их требования, после чего инициативная группа дружно удалились из зала. Впрочем, не все. Оставшаяся местная жительница спросила, почему Башкортостан не хочет добывать природную соду. И даже назвала возможные источники, откуда можно ее добывать без ущерба для жителей и природы.
Есть источники или нет – решать такие вопросы должны специалисты. Помимо Куштау, в республике действительно имеются месторождения известняка, однако их использование, как считают в БСК, нерентабельно. Одно из наиболее подходящих – Худолазское месторождение под Сибаем – уже выкупила другая компания, да и находится оно не близко – в 500 км. Разработка других, таких как Каранское и Гумеровское, по мнению руководства, также приведет к экопротестам.
А вот у правительства, похоже, есть понимание, куда идти дальше. Радий Хабиров заявил о необходимости выкупить акции Башкирской содовой компании до контрольного пакета, чтобы уже республика единолично могла решать судьбу предприятия.
Ответов от акционеров «Соды» касаемо возможной продажи акций государству пока не поступало. Стоимость покупки, по словам экспертов, может варьироваться от 6 млрд рублей и выше. Впрочем, много вопросов и у правительства, и у защитников вызвала сама сделка по приватизации БСК, произошедшая еще в 2013. По словам Радия Хабирова, ее законность также будет проверена.
Немало вопросов было и вокруг задержанных активистов. По данным совета по правам человека, их 81. Большинству в итоге просто выписали штрафы. Высказать свою позицию руководителя региона попросили и касаемо митинга в Ишимбае, где сотни людей вышли к зданию администрации с призывом отставки главы района Азамата Абдрахманова.
Впрочем, и среди лагеря защитников, как пишут некоторые издания, произошел раскол. И это несмотря на решение не разрабатывать шиханы. Что делать дальше, думают и в Башкирской содовой компании. На предприятии объяснили, что уже провели модернизацию печей для известняка именно с Куштау. Если найти альтернативу не удастся, цикл производства придется снизить на 35%. В этом случае Сода сможет продержаться максимум до 2026 года.