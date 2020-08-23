«Историю с Куштау надо закрывать»: что будет дальше с шиханом и БСК

Куштау будет жить – новый лозунг этой недели. Всю неделю одной из главных была тема встречи активистов и главы республики. В правительстве пытались наладить диалог между БСК и противниками разработки, последние в свою очередь говорили о невозможности компромисса. Казалось, мирного решения в данном вопросе достичь не удастся. Но слова Радия Хабирова «разработка Куштау невозможна», похоже, поставили в этом деле пусть пока и не жирную, но все же точку.

Эту встречу в здании правительства республики как никогда ждали не только противники разработки шиханов. Второе по счету совещание экоактивистов и главы республики, анонсированное еще тогда, на горе. За столом – та самая инициативная группа, называющая себя «настоящими защитниками». Само начало диалога намекнуло на жаркие дискуссии на тему невозможности компромисса.

Но вот дальше все пошло явно не по сценарию активистов. Никто не ожидал того решения, которое озвучил Радий Хабиров перед началом диалога.

Потому что эту историю с Куштау надо закрывать, разработка её невозможна. Но ещё раз повторяю. Мы с вами на горе договорились о том, что будет Координационный совет, на котором вы будете разговаривать с БСК. Там тоже есть люди, рабочие. Выслушайте их, если они готовы представить вам какие-то интересные решения, я думаю, что это будет правильно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Активисты, похоже, даже не сразу поняли, что судьба горы решена: Куштау будет жить. Один из лидеров движения зачитал перед главой республики их требования, после чего инициативная группа дружно удалились из зала. Впрочем, не все. Оставшаяся местная жительница спросила, почему Башкортостан не хочет добывать природную соду. И даже назвала возможные источники, откуда можно ее добывать без ущерба для жителей и природы.

11 источник Красноусольска – это гидрокарбонатная вода, пищевая сода там растворяется и выходит на поверхность. Также, по-моему, выходы природной соды есть в районе Салавата, тоже где-то недалеко от стекольного завода. Я не геолог. Думаю, геологи знают лучше. Флюра Адаменко, жительница д. Урняк

Есть источники или нет – решать такие вопросы должны специалисты. Помимо Куштау, в республике действительно имеются месторождения известняка, однако их использование, как считают в БСК, нерентабельно. Одно из наиболее подходящих – Худолазское месторождение под Сибаем – уже выкупила другая компания, да и находится оно не близко – в 500 км. Разработка других, таких как Каранское и Гумеровское, по мнению руководства, также приведет к экопротестам.

Если в рамках координационного совета кто-то покажет, чего раньше не было, и это будет экономически целесообразно. Но пока ни в письменном виде, ни в виде обращений, к сожалению, мы ничего не встречали. Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

А вот у правительства, похоже, есть понимание, куда идти дальше. Радий Хабиров заявил о необходимости выкупить акции Башкирской содовой компании до контрольного пакета, чтобы уже республика единолично могла решать судьбу предприятия.

БСК сейчас очень прибыльное предприятие, при этом оно прибыльно относительно других предприятий этого сегмента. Я думаю, это объясняется близостью сырья, когда по сути логистические издержки минимальны, и качеством этого сырья. Вот если в будущем что-то изменится, показатели будут совсем другие. Стоимость предприятия без сырьевой базы может практически обесценить предприятие. Всеволод Спивак, экономист

Ответов от акционеров «Соды» касаемо возможной продажи акций государству пока не поступало. Стоимость покупки, по словам экспертов, может варьироваться от 6 млрд рублей и выше. Впрочем, много вопросов и у правительства, и у защитников вызвала сама сделка по приватизации БСК, произошедшая еще в 2013. По словам Радия Хабирова, ее законность также будет проверена.

Мы имеем 38 процентов акций, получаем дивиденды – и это хорошо. Но предприятие могут привести к фатальным последствиям. Мы с этим не согласны. Предприятие должно работать, модернизироваться и т.д. А когда из 100 процентов дивидендов только 2-3 процента направляется на модернизацию и социалку, в тот же Стерлитамак – это неправильно. Думаю, что в ходе анализа и общения с нашими коллегами из других структур мы придём к какому-то решению. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Немало вопросов было и вокруг задержанных активистов. По данным совета по правам человека, их 81. Большинству в итоге просто выписали штрафы. Высказать свою позицию руководителя региона попросили и касаемо митинга в Ишимбае, где сотни людей вышли к зданию администрации с призывом отставки главы района Азамата Абдрахманова.

В Ишимбайский район, в город Ишимбай, на мою родину, приехали совсем не ишимбайцы. 200-300 человек встали с яйцами и помидорами перед администрацией, кричали: «Выходи». Я позвонил главе района и сказал, чтобы он не выходил, потому что будет конфликт. Даже не конфликт, а избиение. Вы можете представить, что будет в этой ситуации, когда ему угрожают сжечь машину (а это совершенно точный факт), сегодня бросали петарды во двор. И в этих условиях вы хотите, чтобы я отдал его на растерзание? Да нет, конечно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан