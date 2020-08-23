В Башкирии просят Путина ввести звание «Незаслуженный судья»

Инициативная команда из неравнодушных к спорту людей оказалась возмущена последней игрой ФК «Уфа» с «Ростовом».

Прошедший матч «Уфы» с «Ростовом» завершился грандиозным скандалом. Внимание болельщиков привлёк судья Михаил Вилков, который показал «горожанам» сразу три желтых и одну красную карточки. При всей строгости к башкирским футболистам Вилков при этом не замечал ошибок соперников.

В руководстве «Уфы» уже потребовали проверить судью на полиграфе. Тем временем Зульфия Гайсина, секретарь СПЧ Башкирии, рассказала об обращении к Путину, которое готовят инициативные жители Башкирии. В этот список вошли защитники активистов Куштау и спортивные болельщики.

Они хотят попросить Владимира Путина ввести звание «Незаслуженный судья Российской Федерации». По их мнению, звание должно вручаться судьям, которые демонстрируют недостойное спортивное поведение.