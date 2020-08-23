В Башкирии водитель сбил мальчика насмерть, спутав его с камнем

А этот водитель, видимо, решил, что сельские улицы ничем не уступают гоночной трассе. Вот только себе в соперники выбрал экипаж ДПС. На требование остановиться для проверки документов 99-я лишь прибавила скорость. Полицейская погоня развернулась в Бижбулякском районе. Форсаж по улицам райцентра длился чуть больше получаса. Догнать нарушителя удалось возле леса. За рулем оказался 18-летний местный житель, не имеющий прав. Более того, в салоне машины были трое маленьких пассажиров, которые к тому же были не пристёгнуты. Выяснилось, что горе-водитель взял покататься автомобиль родственника.