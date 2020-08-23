В Башкирии водитель сбил мальчика насмерть, спутав его с камнем

Сел за руль, а попал за решётку. За пьяную езду многодетный отец из Нефтекамска получил уголовное наказание. А вот жителю Шамонино повезло меньше. Мужчина был лишён прав, и его последняя поездка закончилась смертельным исходом.
Паспорт гражданина на руках, а вот водительских прав нет достаточно давно. Прячет глаза за документом молодой человек не зря. А ведь ещё недавно вёл себя совсем иначе.
Алкотестер показал 0,5 промилле спиртного в крови. Это примерно бутылка крепкого напитка. При этом виновник уверяет: во всём виноваты таблетки.
Мужчина трижды получал условный срок и был лишён водительских прав. Районный прокурор посчитал это слишком мягким и направил апелляцию в Верховный суд республики с просьбой ужесточить наказание и отправить нарушителя в колонию-поселение. Служители Фемиды удовлетворили требования. Мужчину приговорили к году и семи месяцам лишения свободы.
А этот водитель, видимо, решил, что сельские улицы ничем не уступают гоночной трассе. Вот только себе в соперники выбрал экипаж ДПС. На требование остановиться для проверки документов 99-я лишь прибавила скорость. Полицейская погоня развернулась в Бижбулякском районе. Форсаж по улицам райцентра длился чуть больше получаса. Догнать нарушителя удалось возле леса. За рулем оказался 18-летний местный житель, не имеющий прав. Более того, в салоне машины были трое маленьких пассажиров, которые к тому же были не пристёгнуты. Выяснилось, что горе-водитель взял покататься автомобиль родственника.
В Альшеевском районе 25-летний местный житель за рулем Renault Megane сбил 16-летнего пешехода. В результате наезда подросток от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
А вот в Кумертау разыскивается участник ДТП, скрывшийся с места аварии, которая унесла жизнь 32-летнего мужчины. Трагедия произошла на первом километре автодороги Кумертау-Ермолаево. «Лада Калина» столкнулась со встречной «Тойотой». Погибший сидел на пассажирском сидении отечественной легковушки. Водитель и другой пассажир «Калины» остались живы, а вот рулевой иномарки скрылся с места ДТП, возможно, он был пьян. В японском минивэне сотрудники ГИБДД обнаружили алкогольные напитки, как запечатанные, так и открытые.
Всего, за минувшие шесть дней на дорогах Башкортостана зарегистрировано 62 автомобильные аварии. Восемь человек погибли, свыше 60 получили травмы. С начала этой недели инспекторы ДПС задержали на дорогах 287 водителей с признаками алкогольного опьянения. Сколько людей могло пострадать от их безрассудства, сложно представить. Но, видимо, кому-то бутылка важнее человеческой жизни.