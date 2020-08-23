Онлайн-уроки и санитарный контроль: итоги августовского педсовета в Башкирии

День знаний для большинства школьников пройдет дистанционно. 1 сентября торжественные линейки организуют только для 1, 9 и 11 классов. Это связано с тем, что массовые мероприятия в учебных заведениях запрещены.
Но уже 2 сентября все школьники сядут за парты у себя в классах. Кто-то в этот учебный год отправится на новом автобусе. Школьный автопарк республиканских образовательных учреждений пополнился. На неделе Радий Хабиров вручил водителям 38 ключей. Теперь в Башкортостане школьных автобусов старше 10 лет практически не осталось. А в ходе ежегодного августовского педсовета Глава республики поблагодарил учителей за работу в период пандемии. Кстати, в школах теперь будут работать не только педагоги, но и медики.
За 22 года преподавательского стажа Наталья Ефимова впервые проводила уроки, не видя своих учеников. Чтобы не допустить вспышки коронавируса среди детей и учителей, все школы республики перешли на дистанционное образование. В преддверии нового учебного года Наталья Сергеевна надеется, что эпидемиологическая ситуация всё же позволит педагогам Башкортостана встретиться со своими учениками.
В общей сложности педагоги Башкортостана в конце прошлого учебного года провели более 1,5 миллионов онлайн-уроков. Для абсолютного большинства учителей это был совершенно новый опыт. И судя по итогам Единого государственного экзамена, преподаватели с поставленной задачей справились на пятерку. Высший балл получили 124 выпускника.
Итоги прошлого учебного года и планы на предстоящего обсудили на августовском педсовете. Пандемия внесла коррективы не только в образовательный процесс, но и в формат традиционного мероприятия: для соблюдения социальной дистанции зрительный зал Конгресс-холла «Торатау» был заполнен лишь на треть.
Выступая перед учителями, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что, несмотря на сложное финансовое положение, все проекты в сфере образования будут реализованы в срок. В 2020 году в республике сдадут под ключ 5 новых школ и 24 детских сада, образовательные учреждения в 6 районах перейдут на единую школьную форму. Нуждающимся семьям окажут поддержку для ее приобретения. Учеников с первого по четвертый класс обеспечат горячим питанием.
1 сентября в школу вернутся не только ученики, но и студенты. Выпускные курсы медицинских вузов и ссузов привлекут для организации и соблюдения санитарного режима. Ну а на торжественную линейку в День знаний пригласят лишь первоклашек, и учеников 9 и 11 классов. Чтобы избежать столпотворения, остальные сядут за парты 2 сентября. В школах вводится кабинетная система.
Эпидемиологическая обстановка показала, что закон об образовании в части дистанционного обучения требует доработки. И такие поправки были внесены. Первую инициативу Президент России Владимир Путин уже одобрил. В случае опасности распространения вируса или природных катаклизмов на дистанционное образование может уйти как вся страна, так и отдельно взятый муниципалитет.
На августовском педсовете традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Победителями и финалистами стали 28 педагогов со всей республики. Радий Хабиров вручил им цветы, дипломы и благодарственные письма. Победа досталась тяжело, признались лауреаты: конкуренция слишком большая. А вот одолеть невидимого соперника можно будет только объединившись.
Новому в школе теперь будут учиться не только школьники, но и учителя. Раньше в таких условиях заниматься не приходилось: масочный режим, социальная дистанция, регулярная обработка антисептиками. Меры вынужденные. Несоблюдение этих простых правил может вновь вернуть всю отрасль к дистанционному обучению. Но каким бы современным оно ни было, ничто не сможет заменить живого общения школьников и учителя в классе.