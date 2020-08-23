Онлайн-уроки и санитарный контроль: итоги августовского педсовета в Башкирии

День знаний для большинства школьников пройдет дистанционно. 1 сентября торжественные линейки организуют только для 1, 9 и 11 классов. Это связано с тем, что массовые мероприятия в учебных заведениях запрещены.

Но уже 2 сентября все школьники сядут за парты у себя в классах. Кто-то в этот учебный год отправится на новом автобусе. Школьный автопарк республиканских образовательных учреждений пополнился. На неделе Радий Хабиров вручил водителям 38 ключей. Теперь в Башкортостане школьных автобусов старше 10 лет практически не осталось. А в ходе ежегодного августовского педсовета Глава республики поблагодарил учителей за работу в период пандемии. Кстати, в школах теперь будут работать не только педагоги, но и медики.

За 22 года преподавательского стажа Наталья Ефимова впервые проводила уроки, не видя своих учеников. Чтобы не допустить вспышки коронавируса среди детей и учителей, все школы республики перешли на дистанционное образование. В преддверии нового учебного года Наталья Сергеевна надеется, что эпидемиологическая ситуация всё же позволит педагогам Башкортостана встретиться со своими учениками.

Очень скучаю по стуку каблуков в коридоре, по детским голосам, по детским шалостям, по их вопросам. Наталья Ефимова, учитель начальных классов гимназии №3 г. Уфы

В общей сложности педагоги Башкортостана в конце прошлого учебного года провели более 1,5 миллионов онлайн-уроков. Для абсолютного большинства учителей это был совершенно новый опыт. И судя по итогам Единого государственного экзамена, преподаватели с поставленной задачей справились на пятерку. Высший балл получили 124 выпускника.

У нас количество стобалльников, несмотря на то, что не было возможности более эффективно готовиться, как это было ранее, и что учёба в такой форме была – мы на 16 стобалльников увеличили в этом году. Это хороший и очень важный показатель. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После сдачи ЕГЭ мы увидели, что наши ребята очень ответственные, нам очень приятно, что ребята справились и помогли нам. Лилия Шангареева, учитель русского языка Башкирского кадетского корпуса /Ишимбай/

Итоги прошлого учебного года и планы на предстоящего обсудили на августовском педсовете. Пандемия внесла коррективы не только в образовательный процесс, но и в формат традиционного мероприятия: для соблюдения социальной дистанции зрительный зал Конгресс-холла «Торатау» был заполнен лишь на треть.

Выступая перед учителями, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что, несмотря на сложное финансовое положение, все проекты в сфере образования будут реализованы в срок. В 2020 году в республике сдадут под ключ 5 новых школ и 24 детских сада, образовательные учреждения в 6 районах перейдут на единую школьную форму. Нуждающимся семьям окажут поддержку для ее приобретения. Учеников с первого по четвертый класс обеспечат горячим питанием.

В меню включены все продукты, которые должны быть для детского питания. Это и мясо, и куры, и рыба, это и овощные блюда, салаты, овощные супы, крупяные супы. Лидия Султанова, технолог школьного питания

1 сентября в школу вернутся не только ученики, но и студенты. Выпускные курсы медицинских вузов и ссузов привлекут для организации и соблюдения санитарного режима. Ну а на торжественную линейку в День знаний пригласят лишь первоклашек, и учеников 9 и 11 классов. Чтобы избежать столпотворения, остальные сядут за парты 2 сентября. В школах вводится кабинетная система.

У каждого класса на протяжении всего учебного дня будет свой кабинет. Практически все уроки будут вестись именно в этом кабинете, за исключением ряда дисциплин, таких как химия, физика, информатика, технологии, ну и, собственно говоря, физическая культура. Для всех педагогов – обязательный масочный режим. Детям же мы рекомендуем, но ни в коем случае не обязываем носить маски. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Эпидемиологическая обстановка показала, что закон об образовании в части дистанционного обучения требует доработки. И такие поправки были внесены. Первую инициативу Президент России Владимир Путин уже одобрил. В случае опасности распространения вируса или природных катаклизмов на дистанционное образование может уйти как вся страна, так и отдельно взятый муниципалитет.

Никакой замены традиционного образования не произойдет дистанционным. И мы рассматриваем дистанционное образование, новые технологии только в комплексе общей образовательной системы. И, конечно же, надо понимать, что в том числе дистанционные технологии помогают и будут нам помогать для качественного образования наших ребят. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

На августовском педсовете традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Победителями и финалистами стали 28 педагогов со всей республики. Радий Хабиров вручил им цветы, дипломы и благодарственные письма. Победа досталась тяжело, признались лауреаты: конкуренция слишком большая. А вот одолеть невидимого соперника можно будет только объединившись.