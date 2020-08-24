На трассе в США разбился 23-летний парень из Башкирии

Страшная трагедия по данным местных властей произошла в среду, 19 августа.

Чудовищная авария случилась в среду на трассе I-12 в штате Луизиана, округСент-Таммани. Примерно в 17:00 по местному времени автомобиль Toyota 4Runner двигался в восточном направлении в сторону Лос-Анджелеса. На дороге в тот день было затруднено движение, все автомобили начали останавливаться.

Но ехавший за «Тойотой» 36-летний Галубер Де Сильва остановиться не успел. Его «Киа Сорренто» на полной скорости ударил «Тойоту» в заднюю часть, от чего последняя закатилась под тягач «Вольво». Сила удара была такой, что грузовик послужил своеобразным прессом.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа полиции штата. За рулем «Тойоты» сидел 23-летний Артур Ахмедов, который приехал в США из башкирского Стерлитамака. В разгар пандемии он решил остаться в Америке. Его девушка, 25-летняя Полина Кретова, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла на месте.

Согласно отчетам полицейских, Ахмедов не был пристегнут ремнем безопасности и некоторое время был жив. Его доставили в больницу, где парень скончался от полученных травм.

Галубер Де Сильва сейчас подозревается в неосторожном вождении. По завершению расследования все материалы будут переданы в офис окружного прокурора Сент-Таммани для дальнейшего рассмотрения. пресс-служба полиции штата Луизиана

Тем временем родственники и друзья Артура сейчас хотят вернуть тело парня на родную землю в Стерлитамак. Разумеется, сделать это не так-то просто. Сейчас ведутся переговоры с российским консульством в штате Хьюстон. Впереди – ритуальные услуги в США, транспортировка тела.

Сборы объявили и родственники Полины. Девушка родом из белорусского Полоцка, ее доставку на Родину оценили в 25 тысяч долларов, из которых 17 тысяч уже собрали благодаря американской благотворительной онлайн-платформе.

По приблизительным подсчетам стоимость возвращения Артура в Башкирию может дойти до 15 тысяч долларов, или 1,122 млн рублей. Близкие погибшего парня объявили сбор средств среди неравнодушных людей.