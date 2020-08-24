Радий Хабиров предсказал рост заболеваемости коронавирусом

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Правительстве Башкирии предсказал возможные вспышки коронавируса с 1 сентября. Главной проблемой может стать оффлайн-обучение в школах.
Напомним, в Башкирии было принято решение начать новый учебный год в привычном для всех режиме. Все дети пойдут в школы, которые уже сейчас готовятся к приему детей.
За соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил будут следить студенты-медики. Руководитель региона подчеркнул, что они должны делать замечания всем, в том числе и учителям.