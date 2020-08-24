Радий Хабиров предсказал рост заболеваемости коронавирусом

Мы входим в серьезную зону. Я не истерически говорю, а понятную вещь. С приходом в закрытую зону, тесные контакты, мы должны приготовиться к тому, что пойдут заражения. Обеспокоенность проявляют все: и Минпросвещения, и главы субъектов. Ваша первая задача – нормально, спокойно начать 1 сентября. Две-три недели мы проведем, инкубационный период пройдет и все. Все зависит только от вас. Надо поговорить с преподавателями серьезно.

Радий Хабиров