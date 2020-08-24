Житель Башкирии сбил человека и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Башкирии разыскивают очередного нерадивого водителя. Неизвестный скрылся с места ДТП, виновником которого стал. Инцидент зафиксирован на 326 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

23 августа ночью неизвестный сбил 46-летнего местного жителя. Мужчина был в темной одежде, без светоотражающих элементов и двигался в сторону села Серменево. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали, а водитель скрылся с места происшествия.

За последние сутки зарегистрировано 5 автомобильных аварий. В ДТП в общей сложности пострадали 6 человек.