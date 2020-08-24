Стало известно, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября в Башкирии

Жителям Башкирии подробно рассказали, как будет строиться учебный процесс с 1 сентября 2020 года в условиях пандемии коронавируса. По словам министра образования Айбулата Хажина, все учебные заведения республики возобновят свою работу в штатном режиме.
Один из главных вопросов, возникающий у родителей, откроются ли детские садики. Спешим обрадовать, да, дошкольные образовательные учреждения откроют свои двери с 1 сентября.
Также в школу пойдут и все школьники. Однако традиционные линейки будут только для первоклассников и учеников выпускных классов (9 и 11 классы). Отмечается, что за каждым классом будет закреплен определенный кабинет, в который будут приходить учителя.
А вот студенты вузов останутся на дистанционном обучении. В стенах университетов будут учиться только первокурсники бакалавриата и магистратуры, а остальные будут учиться онлайн до 1 ноября.