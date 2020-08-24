Стало известно, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября в Башкирии

Жителям Башкирии подробно рассказали, как будет строиться учебный процесс с 1 сентября 2020 года в условиях пандемии коронавируса. По словам министра образования Айбулата Хажина, все учебные заведения республики возобновят свою работу в штатном режиме.

Один из главных вопросов, возникающий у родителей, откроются ли детские садики. Спешим обрадовать, да, дошкольные образовательные учреждения откроют свои двери с 1 сентября.

С 1 сентября все детские сады Башкирии, а их всего 1 027, возобновят работу в очном режиме. При этом воспитатели и родители должны будут соблюдать санитарные нормы. Айбулат Хажин, министр образования РБ

Также в школу пойдут и все школьники. Однако традиционные линейки будут только для первоклассников и учеников выпускных классов (9 и 11 классы). Отмечается, что за каждым классом будет закреплен определенный кабинет, в который будут приходить учителя.

Кабинетная система обучения временно будет отменена. Учителя будут сами приходить в классы к ученикам. Уроки сократят на 5 минут, а перемены будут плавающими, чтобы потоки классов не пересекались. Айбулат Хажин, министр образования РБ