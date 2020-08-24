В Башкирии объем экспорта АПК составил 84,3 млн долларов

В Башкортостане объем экспорта сельскохозяйственной продукции по результатам первого полугодия составил 84,3 млн долларов. Такие данные сообщил региональный Минсельхоз.

Показатели в два раза выше данных прошлого года. При этом основную долю экспорта занимают масложировая продукция, сахар и злаки. Отметим, что экспорт сахара увеличился в восемь раз – это связано с перепроизводством продукта в регионе.