В Башкирии запустили передвижную выставку, посвященную генералу Шаймуратову

О подвиге генерала-майора Шаймуратова и 112-й Башкавдивизии – жителям Башкортостана. Национальный музей республики направляет во все районы передвижную выставку.
Уникальные документы и фотографии, представленные в единственном экземпляре, а также личные вещи. Экспозиция посвящена героическим страницам военной истории России и воинским традициям Башкортостана.
Напомним, в Башкортостане несколько лет назад организовали сбор подписей за присвоение генералу Минигали Шаймуратову звания Героя России, а в этом году в Уфе прошла торжественная церемония, посвященная этому событию.