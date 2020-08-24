Радий Хабиров об акционерах БСК: «Полное непонимание ситуации»

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался о проверке "Башкирской содовой компании".
Ранее руководитель региона закрыл вопрос с разработкой горы Куштау и предложил выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы республика могла принимать решение в ключевых вопросах деятельности предприятия. Такой шаг жителями Башкирии был воспринят позитивно.
Сегодня Радий Хабиров вернулся к этому вопросу.
К слову, в Минземимуществе Башкирии все выходные шла кропотливая проверка всех документов по передаче акций компании в частные руки. Сделка, напомним, была осуществлена еще 10 лет назад.
На данный момент специалисты еще не осилили огромный массив документации, однако по окончанию этой работы будет вынесено принципиальное решение. Если в сделке найдут "темные" пятна, власти республики намерены обратиться в правоохранительные органы.