Радий Хабиров об акционерах БСК: «Полное непонимание ситуации»

БСК вызывает серьезные переживания. Мы сами должны брать его под контроль. Там у акционеров полное непонимание ситуации. У нас есть свое видение. Я также дал поручение посмотреть судьбу сделки на предмет нанесения ущербу бюджету республики. Мне нужно быстрое решение. Координируйте эту работу в том числе с прокуратурой.

Радий Хабиров