Радий Хабиров об акционерах БСК: «Полное непонимание ситуации»

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался о проверке "Башкирской содовой компании".

Ранее руководитель региона закрыл вопрос с разработкой горы Куштау и предложил выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы республика могла принимать решение в ключевых вопросах деятельности предприятия. Такой шаг жителями Башкирии был воспринят позитивно.

Сегодня Радий Хабиров вернулся к этому вопросу. 

БСК вызывает серьезные переживания. Мы сами должны брать его под контроль. Там у акционеров полное непонимание ситуации. У нас есть свое видение. Я также дал поручение посмотреть судьбу сделки на предмет нанесения ущербу бюджету республики. Мне нужно быстрое решение. Координируйте эту работу в том числе с прокуратурой.

Радий Хабиров

К слову, в Минземимуществе Башкирии все выходные шла кропотливая проверка всех документов по передаче акций компании в частные руки. Сделка, напомним, была осуществлена еще 10 лет назад.

На данный момент специалисты еще не осилили огромный массив документации, однако по окончанию этой работы будет вынесено принципиальное решение. Если в сделке найдут "темные" пятна, власти республики намерены обратиться в правоохранительные органы. 