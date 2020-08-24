Ляйсан Утяшева шокировала поклонников своей диетой

До завтрака (до наступления жары): обязательно стакан воды натощак комнатной температуры; пробежка на природе 20 минут. Завтрак: вода комнатной температуры, фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат). Обед: вода всегда перед едой, запечённая лёгкая рыба/креветки/любые морепродукты или филе курицы/индейки плюс сырые овощи. Ужин: вода, стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть). Сон — лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка).

Ляйсан Утяшева