Ляйсан Утяшева шокировала поклонников своей диетой
Уроженка Башкирии и известная телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками своим летним рационом. Спортсменка всегда старалась держать себя в форме, восхищала своей подтянутой фигурой. Однако диета, которой придерживается Ляйсан Утяшева в последнее время здорово напугала её поклонников.
Телеведущая сообщила, что практикует популярный в последнее время метод борьбы с лишним весом – интервальное голодание, когда 16 часов человек воздерживается от пищи, а остальные 8 ест в строго определенное время.
До завтрака (до наступления жары): обязательно стакан воды натощак комнатной температуры; пробежка на природе 20 минут. Завтрак: вода комнатной температуры, фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат). Обед: вода всегда перед едой, запечённая лёгкая рыба/креветки/любые морепродукты или филе курицы/индейки плюс сырые овощи. Ужин: вода, стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть). Сон — лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка).
Ляйсан Утяшева
Также Ляйсан отметила, что отказалась от кофе, сладкой газировки и молочных коктейлей.
Такой рацион восхитил и одновременно напугал поклонников спортсменки. Некоторые комментаторы отметили, что количество суточных калорий при таком рационе очень маленькое.
Я бы с таким рационом просто умерла бы!
комментатор
Каждый приём пищи, особенно завтрак должен содержать белки, правильные жиры и сложные углеводы (в меньшем количестве). Это залог стройного и здорового тела.
комментатор
На ужин только вода?!
комментатор
Все это прекрасно, но только для здоровых людей, у которых все в организме более менее в норме.