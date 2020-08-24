Жителям Башкирии предложили зарплату в 250 тысяч рублей

У жителей Башкирии есть возможность устроиться на работу и получать ежемесячно от 60 до 250 тысяч рублей. Руководство выберет только одного человека, который соответствует всем требованиям.

Аналитики назвали 10 самых актуальных вакансий для врачей с высокими зарплатами. Лидером стало предложение о работе в Уфе. Работодатель ищет главврача стоматологической клиники. Зарплата – 150-250 тысяч рублей. Главврачу нужно управлять медперсоналом, разрабатывать план лечения больных и новые направления, а также подбирать кадры.

На втором месте по актуальности – вакансия стоматолога-ортопеда в Уфе. Он будет обязан качественно и своевременно лечить пациентов. Зарплата – 200 тысяч рублей в месяц.

Третье место заняла вакансия врача-стоматолога в городе Стерлитамак с зарплатой 100-120 тысяч рублей. Ему нужно будет лечить пациентов, вести документацию и работать с соответствующей программой.

Также довольно неплохие зарплаты предлагают стоматологу-ортопеду (до 120 тысяч рублей, Стерлитамак); анестезиологу-реаниматологу (до 80 тысяч рублей, Уфа); фтизиатру (до 80 тысяч рублей, Уфа); эндокринологу (до 70 тысяч рублей, Уфа).