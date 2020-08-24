В России выявили 4,7 тысячи новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронаврусной инфекцией в России озвучил новые данные по зараженным. Так, за сутки было выявлено 4744 человека с COVID-19. Общее количество заболевших приближается к 1 миллиону.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 961 493 человек с коронавирусом. Одновременно болеют 171 950 пациентов. Этот показатель увеличился за сутки на 2223 человека.

Количество выздоровевших также увеличилось. Коронавирус побороли 2456 человек за сутки (за всё время — 773 095). Смертью закончились ещё 65 случаев заболевания (за всё время — 16 448).