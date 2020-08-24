В Уфе голая девушка бегала по городу и крестилась

Шокирующие кадры сняли ребята, которые катались в Шакше.

Накануне компания молодых ребят отдыхала в машине в Шакше. Ночью на улице было тихо и безмятежно.

Внезапно из темноты выбежала голая девушка. Он галопом ринулась в сторону автомобиля, напугав сидящих внутри девушек. Но оказалось, что причин для беспокойства нет – буйная девица была под «солями».

Поначалу она просто встала перед автомобилем, словно вкопанная. На вопросы не реагировала. Потом отошла от автомобиля подальше и внезапно… начала креститься.