В Уфе спасатели вытащили застрявшего подростка

Накануне, 23 августа, вечером 13-летнему подростку понадобилась помощь спасателей. Мальчик застрял между подъездной стеной и газовой трубой. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Оказалось, 13-летний мальчик играл с друзьями на подъездном козырьке. В какой-то момент он решил спуститься вниз, поставил ногу в проем между стеной и трубой, но случайно соскользнул. Ребенка сильно зажало, и самостоятельно выбраться он уже не мог.
К счастью, спасателям удалось помочь мальчику. Медицинская помощь подростку не потребовалась.
Фото: УГЗ г. Уфы.