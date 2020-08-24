В Уфе спасатели вытащили застрявшего подростка

Уважаемые родители! Объясняйте своим детям, что не все места являются оптимальными для игр. Опасно для жизни играть на стройплощадках, крышах любых конструкций и зданий, в заброшенных постройках, гаражных кооперативах и т.д. Также разъясните, что если с кем-то из друзей вашего ребенка во время прогулки или игры в опасном месте произошел несчастный случай, нельзя молчать об этом: необходимо сразу же сообщить взрослым или позвонить по номеру «112»!

пресс-служба УГЗ г. Уфы