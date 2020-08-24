В Уфе спасатели вытащили застрявшего подростка

Накануне, 23 августа, вечером 13-летнему подростку понадобилась помощь спасателей. Мальчик застрял между подъездной стеной и газовой трубой. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Оказалось, 13-летний мальчик играл с друзьями на подъездном козырьке. В какой-то момент он решил спуститься вниз, поставил ногу в проем между стеной и трубой, но случайно соскользнул. Ребенка сильно зажало, и самостоятельно выбраться он уже не мог.

К счастью, спасателям удалось помочь мальчику. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Уважаемые родители! Объясняйте своим детям, что не все места являются оптимальными для игр. Опасно для жизни играть на стройплощадках, крышах любых конструкций и зданий, в заброшенных постройках, гаражных кооперативах и т.д. Также разъясните, что если с кем-то из друзей вашего ребенка во время прогулки или игры в опасном месте произошел несчастный случай, нельзя молчать об этом: необходимо сразу же сообщить взрослым или позвонить по номеру «112»!

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Фото: УГЗ г. Уфы. 