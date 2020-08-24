Школьников в Башкирии будут кормить полезными продуктами

В школахБашкирии появится новое меню. Школьники смогут оценить его уже в начале учебного года.

Меню разработано с учётом пожеланий родителей и рекомендаций диетологов. Детей будут кормить полезными блюдами. Так, в меню включат кисель, в котором содержатся специальныемикроэлементы. Их подобрали с учётом экологии и дефицита йода. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев.

Кроме этого, в школах появится диетическое меню для тех, кто по состоянию здоровья не может питаться со всеми.