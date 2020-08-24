В ответ на решение по Куштау БСК намерена начать увольнять персонал

«Руководство «БСК» начало публично говорить о сокращении персонала компании, а также о том, что компания не выполнит свои обязательства по финансированию «социалки» в Башкирии на 600 млн рублей. На наш взгляд, это попытка шантажа правительства и безответственный шаг со стороны собственников и руководства компании. У нас есть возможность решить сырьевую проблему «БСК» и у нас есть понимание как это сделать, есть альтернативные источники сырья. Поэтому мы предлагаем топ-менеджменту «БСК» прийти в себя и прекратить нас шантажировать. На наш взгляд БСК может работать эффективнее и сокращений можно избежать, а акционеры просто не хотят делиться прибылью. Мы провели анализ расходов БСК и выявили непрофильные расходы. Так, только содержание офиса «Башхима» на ул. Полянка в Москве обходится БСК в 1,5 млрд рублей в год»

Александр Шельдяев, министр промышленности Башкирии