В ответ на решение по Куштау БСК намерена начать увольнять персонал

Руководство «Башкирской содовой компании» заявило, что их не устраивает принятое решение по шихану Куштау. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что гора не будет разрабатывается для добычи известняка.
Так, по словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, предприятие намерено начать увольнять сотрудников и сократить объемы производства. Об этом он заявил в интервью «РБК».
Также он сказал, что выплаты на «социалку» в Башкирии компания в этом году скорее всего значительно урежет.
Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев считает, что эти заявления компании очень похожи на попытки шантажа правительства в ответ на решение главы республики по Куштау.