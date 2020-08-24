Жителей Башкирии просят не паниковать из-за звуков сирен

В Уфе в течение двух следующих недель будут выть сирены.
Жителей башкирской столицы просят спокойно относиться к звукам сирен. Дело в том, что в ближайшее время будет проводиться проверка систем оповещения населения. Это мероприятие связно с тем, что заканчиваются строительно-монтажные работы сиренного оборудования.
Напоминаем, что в случае реальной угрозы оповещение звучит непрерывно в течение трёх минут. Если вы услышите такой звук, нужно выключать все посторонние звуки и внимательно прослушать информацию, которую повторят 3-5 раз. После этого нужно действовать согласно сказанным указаниям.