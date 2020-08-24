В Башкирии только один пациент с коронавирусом нуждается в ИВЛ

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные по заболевшим в республике. Напомним, за сутки было выявлено ещё 33 человека с COVID-19. Общее количество зараженных достигло 7567 человек.

Известно, что одновременно коронавирусом болеют 799 человек. На амбулаторном лечении, то есть дома, лежат 722 человека. В стационарах находятся всего лишь 77 человек. 7 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 1 нуждается в аппарате ИВЛ.