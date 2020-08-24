Задушенную во время игры девочку из Уфы ограбили

В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку и спрятали тело в реке. Она пролежала там несколько часов, до того как ее обнаружили случайные прохожие.
Известно, что перед гибелью школьница играла с друзьями. По одной из версий, девочке придавили сонную артерию и, испугавшись, что она не дышит, выбросили в реку. 13-летний подросток уже дал признательные показания.
О пропаже дочери в полицию заявил ее мама. Съемочной группе телеканала БСТ удалось с ней пообщаться. В беседе с журналистами женщина заявила, что у ее дочери пропали золотые серьги и телефон.
Подробности этой шокирующей истории сморите в ближайших выпусках новостей.
Фото: КП-Уфа