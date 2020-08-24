Задушенную во время игры девочку из Уфы ограбили

В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку и спрятали тело в реке. Она пролежала там несколько часов, до того как ее обнаружили случайные прохожие.

Известно, что перед гибелью школьница играла с друзьями. По одной из версий, девочке придавили сонную артерию и, испугавшись, что она не дышит, выбросили в реку. 13-летний подросток уже дал признательные показания.

О пропаже дочери в полицию заявил ее мама. Съемочной группе телеканала БСТ удалось с ней пообщаться. В беседе с журналистами женщина заявила, что у ее дочери пропали золотые серьги и телефон.

Девочка чистенькая, аккуратненькая, никаких нареканий. Все случилось за ж/д, на Курочкиной горе. Откуда мальчику в 13 лет знать, куда давить, где сонна артерия? Я думаю, он был подготовлен. Екатерина Павлюкович, соседка

Подробности этой шокирующей истории сморите в ближайших выпусках новостей.