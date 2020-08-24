В Башкирии разрабатывают закон, защищающий права ребенка при разводе родителей

К сожалению, бывает, что ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания. Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть. Новый закон позволит взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка.

Константин Толкачев, председатель правительства Башкирии