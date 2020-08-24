В Башкирии разрабатывают закон, защищающий права ребенка при разводе родителей

Депутаты Башкирии работают над законом, который бы защитил права ребёнка при разводе родителей. Конкретно закон будет касаться жилищного имущества супругов. Иногда у несовершеннолетнего из-за развода родителей нет пригодного жилья.

В таких случаях суд обяжет одного из родителей улучшить условия проживания ребёнка. Часто малыши остаются на попечительстве у мамы, что снимает некоторые обязанности с отца, что совсем неправильно. Закон позволит взыскать с родителя деньги на улучшение жилищных условия.

К сожалению, бывает, что ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания. Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть. Новый закон позволит взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка.

Константин Толкачев, председатель правительства Башкирии 