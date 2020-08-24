В Башкирии разрабатывают закон, защищающий права ребенка при разводе родителей

Депутаты Башкирии работают над законом, который бы защитил права ребёнка при разводе родителей. Конкретно закон будет касаться жилищного имущества супругов. Иногда у несовершеннолетнего из-за развода родителей нет пригодного жилья.
В таких случаях суд обяжет одного из родителей улучшить условия проживания ребёнка. Часто малыши остаются на попечительстве у мамы, что снимает некоторые обязанности с отца, что совсем неправильно. Закон позволит взыскать с родителя деньги на улучшение жилищных условия.