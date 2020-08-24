Власти Башкирии рассказали, кто может лишиться компенсации за ЖКХ

Детские сады республики начнут работать с 1 сентября, а на торжественные линейки в школах пригласят не всех. Тема образования в условиях пандемии стала ключевой на оперативном совещании в правительстве. Обсудили и вопрос порядка расчета компенсации за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан.
Первый звонок в День знаний прозвучит лишь для первоклашек, учеников 9 и 11 классов. Для остальных уроки начнутся со 2 сентября. При этом и в школах, и в детских садах при входе будут мерить температуру, для взрослых вводится обязательный масочный режим. По словам руководителя региона, важно продержаться первые 2-3 недели без вспышек коронавируса. После инкубационного периода будет понятно, можно ли продолжать уроки в школе, не возвращаясь к дистанционному образованию.
Также в ходе оперативного совещания обсудили вопрос порядка расчета компенсации за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В прошлом году на эти цели было направлено 6,5 миллиардов рублей. В республике количество получателей такой компенсации превышает 600 тысяч человек. Но часть из них могут лишиться компенсации в следующем месяце. К этому приводит нарушение одного из главных условий – долги по квартплате.