Власти Башкирии рассказали, кто может лишиться компенсации за ЖКХ

Детские сады республики начнут работать с 1 сентября, а на торжественные линейки в школах пригласят не всех. Тема образования в условиях пандемии стала ключевой на  оперативном совещании в правительстве. Обсудили и вопрос порядка расчета компенсации за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан.

Первый звонок в День знаний прозвучит лишь для первоклашек, учеников 9 и 11 классов. Для остальных уроки начнутся со 2 сентября. При этом и в школах, и в детских садах при входе будут мерить температуру, для взрослых вводится обязательный масочный режим. По словам руководителя региона, важно продержаться первые 2-3 недели без вспышек коронавируса. После инкубационного периода будет понятно, можно ли продолжать уроки в школе, не возвращаясь к дистанционному образованию.

С приходом в закрытые помещения огромного количества людей, это порядка 900 тысяч детей, начиная от дошкольников и завершая студентами, и, если не ошибаюсь, 65 тысяч воспитателей, учителей, преподавателей, вы понимаете, что они приходят в закрытые пространства? Там тесные контакты, и мы должны готовиться к тому, что пойдут случаи заражения. И мы должны к этому приготовиться, чтобы выстоять этот, как я называю, первый удар.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в ходе оперативного совещания обсудили вопрос порядка расчета компенсации за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В прошлом году на эти цели было направлено 6,5 миллиардов рублей. В республике количество получателей такой компенсации превышает 600 тысяч человек. Но часть из них могут  лишиться компенсации в следующем месяце. К этому приводит нарушение одного из главных условий – долги по квартплате.

Их 92 тысячи человек на сегодняшний день. Мы фамилии, адреса знаем. И начиная с этой недели, каждому этому человеку мы направим уведомление. То есть всё будет индивидуально до каждого доведено. Потому что, например, городские жители живут на даче, и даже понятия не имеют. И когда 1 сентября им на карточку ничего не упадет, начнутся вопросы. Вот мы и хотим, чтобы все как можно больше знали об этом.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда, и социальной защиты населения Республики Башкортостан