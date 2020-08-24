Власти Башкирии рассказали, кто может лишиться компенсации за ЖКХ

Их 92 тысячи человек на сегодняшний день. Мы фамилии, адреса знаем. И начиная с этой недели, каждому этому человеку мы направим уведомление. То есть всё будет индивидуально до каждого доведено. Потому что, например, городские жители живут на даче, и даже понятия не имеют. И когда 1 сентября им на карточку ничего не упадет, начнутся вопросы. Вот мы и хотим, чтобы все как можно больше знали об этом.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда, и социальной защиты населения Республики Башкортостан