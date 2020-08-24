В Башкирии пьяный угонщик притворялся чиновником

В деревне Ташлытамак Давлекановского района пьяный житель угнал автомобиль. Когда его поймала полиция, он представился чиновником.

Автомобиль стоял на участке потерпевшего. Когда хозяин вернуся с работы, его ВАЗа на месте уже не было. Ориентировки автомобиля отправили по всем постам ДПС.

Вскоре был замечен автомобиль, похожий на угнанный. После погони водитель остановился. Им оказался 53-летний житель, который не раз был судим. Мужчина признался, что передвигается на чужом автомобиле. При этом он добавил, что является важным чиновником и не хочет привлекать к себе внимания. «Чиновник» оказался пьяным.

По предварительной информации, угонщик работал разнорабочим у потерпевшего. В качестве оплаты он просил спиртное.

В день угона работодатель уехал на своём автомобиле и оставил нарушителя на участке. Работник решил проведать своих знакомых. Машина хозяина была открыта. Тогда в нетрезвом состоянии разнорабочий сел на руль и направился в гости.