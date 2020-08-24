Погода на 25 августа в Башкирии: почти осень

Ещё буквально пять дней и закончится последний месяц лета. Осень официально вступает в свои права. В Башкирию осень пришла раньше времени, ведь уже на протяжении нескольких недель стоит пасмурная погода, льют дожди и дуют страшные ветра.

Благо, ветер в последние дни успокоился. Редакция bash.news узнала, какая погода ожидается сегодня в республике.

Погода в Уфе на 25 августа

В Уфе будет облачно

Утром температура воздуха составит +16 градусов. К 11:00 потеплеет до +2. Ожидается небольшой дождь в районе 14:00. В 17:00 температура составит +23 градуса.

Максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 25 августа

В Стерлитамаке на время выглянет солнце

В 8:00 будет +14. К полудню потеплеет до +21. Небольшой дождь ожидается в районе 14:00. В 17:00 потеплеет до +24.

Синоптики также обещают ветер до 11 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 25 августа

В Нефтекамске примерно такая же погода, как в Уфе и в Стерлитамаке

В 8:00 будет +16 градусов и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +20. Также небольшой дождь ожидается в районе 17:00, а температура воздуха составит +21.

Здесь тоже обещают ветер до 11 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 25 августа

В Октябрьском дождей не будет

Температура в 8:00 составит +16 градусов. К полудню потеплеет до +21 и выглянет солнце. В 17:00 будет +24 градуса.

Синоптики обещают здесь ветер не более 10 метров в секунду

Погода в Белорецке на 25 августа

В Белорецке переменчивая облачность

Утром будет +13. К 11:00 потеплеет до +18 и выглянет солнышко. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, который будет капать до 17:00. В 17:00 будет +20 градусов

Здесь тоже ветер до 12 метров в секунду

Погода в Кумертау на 25 августа

В Кумертау такая же обстановка, как и везде

В 8:00 температура воздуха составит +14. К 11:00 потеплеет до +21. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +24 градусов.