Жители Уфы добились изменения режима работы светофора благодаря системе «Инцидент»

Перекрёсток Мингажева – Революционная. Машины, не соблюдающие ПДД, и пешеходы, спешащие перебежать дорогу на красный свет. Ежедневно на этом участке по нескольку раз создаются опасные аварийные ситуации. Одна из причин – рельсы. Водители, стараясь уберечь своего железного коня от травм, снижают здесь скорость и просто не успевают проехать до зелёного сигнала.
Юлия Латыпова, автовладелица
Рельсы. Машину постоянно портишь. И светофор по времени мало горит. – То есть не успеваете? – Да, тот поток, который здесь, просто не успевает. И дорога узкая слишком, и некоторые автомобилисты пытаются проехать в два ряда. Часто выезжают за стоп-линию. Я думаю, что вот это, конечно, и есть проблема.
Недалеко от этого перекрёстка расположилась школа, студенческое общежитие и колледж. Так что с началом учебного года поток пешеходов на этом участке возрастёт в несколько раз. Обеспокоившись безопасностью своих детей, местные жители обратились за помощью к администрации Советского района через социальные сети. Жалобу зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
В качестве эксперимента было принято решение о введении в режим работы светофора задержки красного сигнала для всех участников дорожного движения. Это должно помочь автомобилям, выехавшим на перекресток, завершить манёвр до начала движения пешеходов. В случае положительной динамики такая отсрочка зелёного сигнала будет работать в постоянном режиме.
Кстати говоря, теперь за этим перекрёстком будет вестись постоянный контроль. В том числе и со стороны сотрудников ГИБДД. Если вдруг принятые меры не помогут исправить ситуацию на этом участке дороги, то будут рассматриваться другие варианты. Например, с добавлением дополнительных стрелок к уже имеющемуся светофору.