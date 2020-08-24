Жители Уфы добились изменения режима работы светофора благодаря системе «Инцидент»

Всего с момента запуска системы «Инцидент-менеджмент» в Республике Башкортостан система зарегистрировала 41 обращение по светофорам. Наибольшее количество обращений касается установки светофоров и чуть меньше наладки режимов работы светофоров. Каждое обращение берём на особый контроль, так как обращения, касающиеся светофоров, всегда означают безопасность наших жителей.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан