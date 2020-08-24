Офлайн-учеба и проверка БСК: итоги оперативки в правительстве Башкирии

Детские сады республики начнут работать с 1 сентября, а на торжественные линейки в школах пригласят не всех. Тема образования в условиях пандемии стала ключевой на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров поручил принять все необходимые меры для недопущения вспышек коронавируса в образовательных учреждениях.
Классный руководитель Наталья Ефимова не видела своих учеников с конца 3 четверти. Но долгожданная встреча откладывается ещё на один день. Второклассники придут в школу 2 сентября. В День знаний на торжественную линейку пригласят лишь первые классы и выпускников, у которых это событие уже не повторится. В школах создадут условия, минимизирующие риск заражения коронавирусом. Измерение температура на входе, кабинетная система, для взрослых обязателен масочный режим. Такие же меры будут приняты и в детских садах, которые тоже откроются 1 сентября.
После инкубационного периода будет понятно, можно ли продолжать занятия, не возвращаясь к дистанционному образованию. А вот основная часть студентов продолжит учиться онлайн. До 1 ноября в аудитории будут допущены только первые и выпускные курсы. В школах соблюдение санитарных норм будут контролировать студенты медицинских вузов.
На оперативке речь зашла и об уборке хлеба. Средний темп на минувшей неделе составил около 14 тысяч гектаров в сутки, тогда как при хорошей погоде мощности позволяют обмолачивать до 80 тысяч в день. Наверстать аграрии намерены в ближайшие 7 дней. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.
Руководство республики тем временем намерено развеять тучи над будущим Башкирской содовой компании. Глава Башкортостана поручил Минземимуществу проверить законность передачи акций БСК в частные руки. Сделка прошла еще 10 лет назад. Ранее глава региона выступил с инициативой выкупить акции компании, чтобы увеличить долю республики в уставном капитале.
Ещё один вопрос на повестке дня – порядок расчета компенсации за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В прошлом году на эти цели было направлено 6,5 миллиардов рублей. В республике количество получателей такой компенсации превышает 600 тысяч человек. Но часть из них могут лишиться компенсации в следующем месяце. К этому приводит нарушение одного из главных условий – долги по квартплате.
Поддержка будет оказана многодетным семьям и для покупки школьной формы в 4 районах, где с этого учебного года вводится единый стандарт одежды. А вот чиновникам нужно позаботиться о своём внешнем виде самостоятельно. Радий Хабиров сделал замечание главам муниципалитетов, которые пришли на оперативку в куртках и футболках.