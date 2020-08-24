Офлайн-учеба и проверка БСК: итоги оперативки в правительстве Башкирии

Детские сады республики начнут работать с 1 сентября, а на торжественные линейки в школах пригласят не всех. Тема образования в условиях пандемии стала ключевой на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров поручил принять все необходимые меры для недопущения вспышек коронавируса в образовательных учреждениях.

Классный руководитель Наталья Ефимова не видела своих учеников с конца 3 четверти. Но долгожданная встреча откладывается ещё на один день. Второклассники придут в школу 2 сентября. В День знаний на торжественную линейку пригласят лишь первые классы и выпускников, у которых это событие уже не повторится. В школах создадут условия, минимизирующие риск заражения коронавирусом. Измерение температура на входе, кабинетная система, для взрослых обязателен масочный режим. Такие же меры будут приняты и в детских садах, которые тоже откроются 1 сентября.

С приходом в закрытые помещения огромного количества людей, это порядка 900 тысяч детей, начиная от дошкольников и завершая студентами, и, если не ошибаюсь, 65 тысяч воспитателей, учителей, преподавателей, вы понимаете, что они приходят в закрытые пространства. Там тесные контакты, и мы должны готовиться к тому, что пойдут случаи заражения. И мы должны к этому приготовиться, чтобы выстоять этот, как я называю, первый удар. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После инкубационного периода будет понятно, можно ли продолжать занятия, не возвращаясь к дистанционному образованию. А вот основная часть студентов продолжит учиться онлайн. До 1 ноября в аудитории будут допущены только первые и выпускные курсы. В школах соблюдение санитарных норм будут контролировать студенты медицинских вузов.

С 1 сентября в школах будет реализован проект, предусматривающий введение института медицинских инспекторов из числа ординаторов и студентов старших курсов БГМУ и медицинских колледжей. Вышеназванный проект в настоящее время рассмотрен Министерством просвещения РФ и рекомендован для применения в других субъектах России. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

На оперативке речь зашла и об уборке хлеба. Средний темп на минувшей неделе составил около 14 тысяч гектаров в сутки, тогда как при хорошей погоде мощности позволяют обмолачивать до 80 тысяч в день. Наверстать аграрии намерены в ближайшие 7 дней. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Руководство республики тем временем намерено развеять тучи над будущим Башкирской содовой компании. Глава Башкортостана поручил Минземимуществу проверить законность передачи акций БСК в частные руки. Сделка прошла еще 10 лет назад. Ранее глава региона выступил с инициативой выкупить акции компании, чтобы увеличить долю республики в уставном капитале.

Я принял решение, что мы сами должны брать ответственность за судьбу этого предприятия. Потому что полное непонимание с акционерами, с физическими лицами. В условиях, что той базы, которой они считали Куштау, у них ее нет. Поэтому у нас есть своё видение, как развиваться. Поэтому я дал поручение Минзему посмотреть юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет был отчужден, по сути, размыт в ходе различных сделок. И посмотреть на предмет соответственно нанесению ущерба республиканскому бюджету. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё один вопрос на повестке дня – порядок расчета компенсации за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В прошлом году на эти цели было направлено 6,5 миллиардов рублей. В республике количество получателей такой компенсации превышает 600 тысяч человек. Но часть из них могут лишиться компенсации в следующем месяце. К этому приводит нарушение одного из главных условий – долги по квартплате.

Их 92 тысячи человек на сегодняшний день. Мы фамилии адреса знаем. И начиная с этой недели, каждому этому человеку мы направим уведомление. То есть всё будет индивидуально до каждого доведено. Потому что, например, городские жители живут на даче и даже понятия не имеют. И когда 1 сентября им на карточку ничего не упадет, начнутся вопросы. Вот мы и хотим, чтобы все как можно больше знали об этом. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда, и социальной защиты населения РБ