В Уфе учителя оплакивают девочку, которую убили друзья

В Уфе убили 8-летнюю девочку. Трагедия произошла в уфимской Черниковке. Тело обнаружили случайные прохожие в реке Шугуровка. Подозреваемые в преступлении – другие дети, немногим старше девочки. По одной из версий, они ее задушили.

Во дворе этого дома сегодня непривычно тихо. Только в один подъезд постоянно заходят люди. Многие с венками и цветами. Они спешат проститься с трагически погибшей девочкой. Ей было всего 8 лет. И самое страшное в этой истории, подозреваемые в убийстве – ребята немногим старше нее.

Непонятно, подружки сначала говорили, что оба ее сбрасывали, потом, что один сбрасывал, второй убежал. Подруга семьи

Девочку убили недалеко от ее дома. Рядом с жилым сектором проходит железная дорога, за которой расположена Курочкина гора. Туда она и отправилась вместе с другими ребятами. Предположительно, они решили поиграть в удушение. В итоге девочка потеряла сознание. Испугавшись, дети решили замести следы.

В школе второклассницу знали как примерную ученицу. Учителя не могут вспомнить ни единого случая, когда делали ей замечания.

Девочка очень добрая, отзывчивая, коммуникабельная. Программный материал усваивала, общалась со всеми одноклассниками. Антонина Зидиханова, директор школы №70 г. Уфы

Да и другие родители, видевшую девочку в соседнем дворе, говорят, что она любила играть с детьми помладше.

Трагедия вызвала резонанс. Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова отметила, что предстоит большая профилактическая работа в школе.

Дети зададут вопросы учителям и родителям. Очень активно и профессионально должны сработать органы профилактики. Поэтому этот вопрос я держу на личном контроле. Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в РБ

Расследованием убийства занимается Следственный комитет. Как сообщает портал UfacityNews, на теле ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. А сайт «Горобзор» уточнил, что один мальчик уже дал признательные показания следователям. Правоохранительным органам предстоит уточнить все детали того трагического вечера и провести ряд экспертиз.

Вчера была в Следственном комитете. С нее серьги сняли, телефон забрали. Ну телефон отдали, а в сережках мы похоронить ее хотели. Как следственный конфискат будет, я не знаю. Наталья, мама погибшей девочки