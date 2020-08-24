В Уфе учителя оплакивают девочку, которую убили друзья

В Уфе убили 8-летнюю девочку. Трагедия произошла в уфимской Черниковке. Тело обнаружили случайные прохожие в реке Шугуровка. Подозреваемые в преступлении – другие дети, немногим старше девочки. По одной из версий, они ее задушили.
Во дворе этого дома сегодня непривычно тихо. Только в один подъезд постоянно заходят люди. Многие с венками и цветами. Они спешат проститься с трагически погибшей девочкой. Ей было всего 8 лет. И самое страшное в этой истории, подозреваемые в убийстве – ребята немногим старше нее.
Девочку убили недалеко от ее дома. Рядом с жилым сектором проходит железная дорога, за которой расположена Курочкина гора. Туда она и отправилась вместе с другими ребятами. Предположительно, они решили поиграть в удушение. В итоге девочка потеряла сознание. Испугавшись, дети решили замести следы.
В школе второклассницу знали как примерную ученицу. Учителя не могут вспомнить ни единого случая, когда делали ей замечания.
Да и другие родители, видевшую девочку в соседнем дворе, говорят, что она любила играть с детьми помладше.
Трагедия вызвала резонанс. Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова отметила, что предстоит большая профилактическая работа в школе.
Расследованием убийства занимается Следственный комитет. Как сообщает портал UfacityNews, на теле ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. А сайт «Горобзор» уточнил, что один мальчик уже дал признательные показания следователям. Правоохранительным органам предстоит уточнить все детали того трагического вечера и провести ряд экспертиз.
Девочку похоронят завтра. Ее место за партой теперь пустует. И она уже не сможет оставить памятное послание учителям в последний звонок, как это принято среди выпускников ее школы.