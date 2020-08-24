Как школы Башкирии готовятся к 1 сентября?

Школьная форма в этом году изменится, похоже, у всех. Хоть учеников и не принуждают носить маски, каждый родитель понимает: эта деталь пока ещё крайне необходима. А вот учителя в Башкортостане защитные средства надевать будут обязаны, при проверке тетрадей – использовать ещё и перчатки. В республике изменились и правила входа в учебные заведения.

Аксессуары у школьников в этом году специфичные: маску Влада как истинная леди подбирает в тон форме. На руках – перчатки, тоже светлые. А в рюкзаке кроме учебников и тетрадей ещё и антисептики. И это ради того, чтобы вновь не уйти на удалёнку, дети соскучились по привычным занятиям в школе.

В школу Влада Смирнова в этом году пойдёт 2 сентября. День знаний пройдёт онлайн, линейка в учебном заведении только у первоклашек и будущих выпускников. Такие правила по всей республике.

Уроки у всех очно. Но обязательно у школьников будут измерять температуру. На входе антисептики и яркая разметка на полу – для соблюдения дистанции. Дабы избежать столпотворения, потоки учеников и учителей разделили, так, например, в 39-й школе оборудовали 6 выходов, один из них был запасным.

Если температура 37,1 и выше, то мы заносим данные в журнал, и ребёнка в изолятор. Он ожидает медицинскую помощь. Айгуль Ганиева, директор школы №39 г. Уфы

На время детей перестанут вызывать к доске. А учителя выйдут на сцену – так назвали место перед учениками, площадку ограничили разметкой. Ширина условных школьных подмостков – 1,5 метра. Ещё столько же до маленьких зрителей, которые подобно преданным фанатам не должны пропустить ни одного выступления преподавателя.

Но в начальных классах учитель, конечно же, оказывает индивидуальную помощь, подходит к ученикам, но, соответственно, в масках и перчатках. Дина Валиева, преподаватель начальных классов школы №39 г. Уфы

Русский, английский и математика даже у старшеклассников будут в одном классе. В другие кабинеты ученики уйдут только на уроки информатики, физики, химии и биологии, где необходимо использование техники или лабораторные исследования, физкультура по возможности на улице. В классах поставили обеззараживатели воздуха. По графику будут проветривать помещения и коридоры, а также проводить обработку.

Всеми средствами дезинфекции школа обеспечила из своих внебюджетных средств, и помог благотворительный фонд. С родителей деньги собирать не будем Айгуль Ганиева, директор школы №39 г. Уфы