В Башкирии первый район завершил ремонт по программе «Башкирские дворики»

Краснокамский район стал первым муниципалитетом в республике, который завершил благоустройство территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Например, в селе Николо-Березовка возвели детскую и спортивную площадки, заасфальтировали двор и провели масштабную уборку территории. Стоимость проекта по благоустройству составила 9 млн рублей. Всего в республике в 2020 году благоустроят 380 дворовых территорий.

Шаг за шагом малыши преодолевают препятствия. Катаются на качелях и дружно раскручивают карусели. Новая детская площадка – место притяжения местной детворы. Еще в прошлом году жители улицы Молодежной в селе Николо-Березовка Краснокамского района и представить не могли, что современный игровой городок появится в их населенном пункте. Погулять с детьми сюда приходят и родители из соседних дворов.

На какой-то площадке только лестницы, на другой горка, поэтому детям нравится. От одного объекта приходят на другой. Еще вот качели безопасные, здесь с ограничениями, нам здесь нравится. Тамара Ильина

Благоустроить двор удалось в рамках программы «Башкирские дворики». Но прежде чем начать работы, строители убрали гаражи, снесли старый сарай и теплицы. Всего вывезли 20 КАМАЗов с мусором. Помимо детской площадки, появились парковочные места. Подрядчики полностью заменили асфальт, поставили скамейки, подключили новые светильники.

В рамках программы во дворе установили многофункциональную спортивную площадку. Местные ребята здесь играют в футбол, баскетбол, волейбол. В будущем планируют проводить дворовый турнир. Стоит отметить, что из-за большого ажиотажа – ведь это единственная площадка в Николо-Березовке – на ночь ее закрывают.

В 2020 году Краснокамский район первым в республике завершил работы по благоустройству в рамках программы «Башкирские дворики». Стоимость проекта на улице Молодежной в Николо-Березовке составила 9 млн рублей. Оперативность муниципалитета отметил и Глава Башкортостана. «Там раньше всех отторговались и вышли на площадку», – написал Радий Хабиров.