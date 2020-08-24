В Уфе открыли мемориал погибшим в эвакуационных госпиталях города

Память, облачённая в мрамор. На Старозатонском кладбище открыли мемориал воинам Красной Армии, которые погибли в эвакуационных госпиталях столицы республики. Мероприятие было организовано Советом трудящихся Уфы совместно с Комитетом по делам молодежи города в рамках проекта «В память о героях».
Минута молчания и оружейный залп. Так почтили память погибших в эвакуационных госпиталях города. Накануне на Старозатонском кладбище Уфы открыли мемориал в честь тех, кто после тяжёлых ранений на фронте лечился в Уфе, но так и не встретил 9 мая. В память о воинах Красной Армии.
В годы Великой Отечественной войны в Башкортостане действовало более 40 госпиталей, 29 из них располагались в Уфе. Столица нашей республики стала одним из центров эвакуационной медицины. Здесь было принято 318 санитарных поездов, лечение прошли более 218 тысяч человек. Восстановить списки погибших удалось благодаря совместной работе с республиканскими поисковыми отрядами. На Старозатонском кладбище покоятся пятеро красноармейцев.
В этом году активная молодежь Уфы занялась реализацией проекта под названием «В память о героях», направленным на сохранение истории, о солдатах и офицерах Красной Армии, погибших в эвакуационных госпиталях нашей столицы. Добровольцами была проделана большая работа и запущен сайт памятьогероях.рф, где любой сможет ознакомиться с актуальной информацией. Узнать о тех, кто приближал победу ценой собственной жизни.
День открытия мемориала выбран не случайно. Символично, что именно в этот день, 77 лет назад, советские солдаты одержали победу на Курской дуге и тем самым переломили ход Великой Отечественной войны. Кстати говоря, в зданиях, где были расположены госпитали, сейчас установили специальные таблички с QR-кодами. Считав их при помощи телефона, можно узнать историю сооружения, для чего служила эта постройка во времена войны. Автор проекта уверяет, что в будущем они появятся по всей республике.