В Уфе открыли мемориал погибшим в эвакуационных госпиталях города

Память, облачённая в мрамор. На Старозатонском кладбище открыли мемориал воинам Красной Армии, которые погибли в эвакуационных госпиталях столицы республики. Мероприятие было организовано Советом трудящихся Уфы совместно с Комитетом по делам молодежи города в рамках проекта «В память о героях».

Минута молчания и оружейный залп. Так почтили память погибших в эвакуационных госпиталях города. Накануне на Старозатонском кладбище Уфы открыли мемориал в честь тех, кто после тяжёлых ранений на фронте лечился в Уфе, но так и не встретил 9 мая. В память о воинах Красной Армии.

В 2019 году в городе Казань проходил Всероссийский форум рабочей молодежи. В номинации «Патриотическое воспитание» я выиграл грант в размере 500 тысяч рублей. И на эту сумму мы реализуем два мемориала и сайт. Рустем Гайнетдинов, автор проекта «В память о героях»

В годы Великой Отечественной войны в Башкортостане действовало более 40 госпиталей, 29 из них располагались в Уфе. Столица нашей республики стала одним из центров эвакуационной медицины. Здесь было принято 318 санитарных поездов, лечение прошли более 218 тысяч человек. Восстановить списки погибших удалось благодаря совместной работе с республиканскими поисковыми отрядами. На Старозатонском кладбище покоятся пятеро красноармейцев.

Во время архивного поиска самое сложное – правильно установить имя. Потому что писари имена писали, как услышали. Для тюркских, кавказских имен это большие проблемы. Но мы ищем родственников этих солдат не только по России, но и по всем странам. Елена Вязовцева, заместитель руководителя регионального отделения Общероссийского поискового движения

В этом году активная молодежь Уфы занялась реализацией проекта под названием «В память о героях», направленным на сохранение истории, о солдатах и офицерах Красной Армии, погибших в эвакуационных госпиталях нашей столицы. Добровольцами была проделана большая работа и запущен сайт памятьогероях.рф, где любой сможет ознакомиться с актуальной информацией. Узнать о тех, кто приближал победу ценой собственной жизни.