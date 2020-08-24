В Уфе известный тренер по синхронному плаванию провела мастер-класс

В Уфу с мастер-классом приехала Нина Говоркова. Заслуженный тренер России будет работать в течение двух недель с башкирскими синхронистками. Мастер-класс посвящен фигурам, которые входят в обязательную программу на соревнованиях.

Нина Говоркова работает тренером по синхронному плаванию уже 15 лет. Также наставник подготовила чемпиона мира по прыжкам в воду.

Девочки очень старательные у вас в сборной. Все впитывают, запоминают. Если бы было открыто какое-то отделение при муниципальной детской спортивной школе, результаты были бы гораздо лучше.

Нина Говоркова, заслуженный тренер России

Башкирскую федерацию синхронного плавания возглавляет заслуженный тренер России Игорь Шохов. Тренировки спортсменок проходят в бассейне санатория «Зеленая роща». Летом они переносятся в «Юность» под открытым небом. Для синхронного плавания это обычная практика. Сейчас башкирские девушки набирают форму перед важными соревнованиями. В октябре в Самаре пройдет первенство Приволжского федерального округа.

Вы прекрасно знаете, что в связи с пандемией мы три месяца не тренировались на воде, бассейны были закрыты. С июля мы начали уже тренироваться в «Юности», так как Анапа была закрыта для нашего региона.

Игорь Шохов, заслуженный работник физической культуры и спорта России 