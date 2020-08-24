В Уфе известный тренер по синхронному плаванию провела мастер-класс

В Уфу с мастер-классом приехала Нина Говоркова. Заслуженный тренер России будет работать в течение двух недель с башкирскими синхронистками. Мастер-класс посвящен фигурам, которые входят в обязательную программу на соревнованиях.
Нина Говоркова работает тренером по синхронному плаванию уже 15 лет. Также наставник подготовила чемпиона мира по прыжкам в воду.
Башкирскую федерацию синхронного плавания возглавляет заслуженный тренер России Игорь Шохов. Тренировки спортсменок проходят в бассейне санатория «Зеленая роща». Летом они переносятся в «Юность» под открытым небом. Для синхронного плавания это обычная практика. Сейчас башкирские девушки набирают форму перед важными соревнованиями. В октябре в Самаре пройдет первенство Приволжского федерального округа.