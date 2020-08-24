В Уфе известный тренер по синхронному плаванию провела мастер-класс

Вы прекрасно знаете, что в связи с пандемией мы три месяца не тренировались на воде, бассейны были закрыты. С июля мы начали уже тренироваться в «Юности», так как Анапа была закрыта для нашего региона.

Игорь Шохов, заслуженный работник физической культуры и спорта России