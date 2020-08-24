Артисты балета из Башкирии собрали зрителей на горе в Пермском крае

О чем молчат камни? Балетная труппа Башоперы представила постановку на фестивале «Тайны горы Крестовой».
Ежегодное мероприятие в Пермского крае стало первым масштабным культурным событием после снятия ограничений. В Губахе башкирский театр представил балет Николая Попова «О чём молчат камни».
Под открытым небом на склоне горы собралось более 1000 человек. Но многим не удалось попасть в зрительную зону из-за лимита по количеству участников. Соскучившихся по перформансам зрителей не испугал даже моросящий дождь.
Как отметил постановщик спектакля Ринат Абушахманов, в горах, на фоне такой удивительной природы, балет выступает впервые. Несмотря на погодные условия, хореография спектакля не претерпела никаких изменений. Зрители провожали артистов бурными овациями.