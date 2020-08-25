Под Уфой загадочно пропал 17-летний юноша

В Уфимском районе пропал без вести 17-летний Тимур Ясавиев. Юноша не выходит на связь с 16 августа. В тот день парень ушел из Башкирского агропромышленного колледжа, однако обратно так и не вернулся.
В поисках принимают активное участие сотрудники полиции. Телефоны для связи: 8 (917) 782-23-10, 02 или 102.
Приметы: рост около 165 см, волосы светло-русые, темно-карие глаза, имеется родинка справа на лице возле верхней губы. Юноша был одет в темно-синие трико, темную куртку, белую футболку и серо-бежевые кроссовки.