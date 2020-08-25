В Башкирии осудили одного из сторонников национализма

Вчера, 25 августа, состоялось выездное заседание Центрального окружного военного суда в Самаре. Башкирскому стороннику национализма Айрату Дильмухаметову суд вынес приговор.
Дильмухаметова признали виновным сразу по четырем статьям. Суд приговорил его к девяти годам строгого режима, а также в течение трех лет запретил ему администрировать сайты.
Ранее прокуратура просила приговорить общественника к 12 годам тюрьмы с запретом администрировать сайты в течение пяти лет.
Для справки:
В 2011 году Дильмухаметова осудили на два года по обвинению в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также в возбуждении национальной розни.
В 2015 году Дильмухаметова приговорили к трем годам колонии строгого режима по обвинению в «публичном оправдании терроризма» за статью — религиозно-политический трактат с использованием стихов Корана.
Дело о призывах к сепаратизму против Айрата Дильмухаметова возбудили в октябре 2019 года: за полтора года до этого он рассказал о намерении создать Четвертую Башкирскую республику. В апреле против оппозиционера также возбудили дело по статье о призывах к экстремизму .
В январе 2020 года против Айрата Дильмухаметова возбудили еще одно уголовное дело: по статье о финансировании экстремистской деятельности \из-за публикации во «ВКонтакте». В конце поста содержались реквизиты карты матери Дильмухаметова.
Фото: Википедия.