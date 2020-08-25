В Башкирии осудили одного из сторонников национализма

Дело о призывах к сепаратизму против Айрата Дильмухаметова возбудили в октябре 2019 года: за полтора года до этого он рассказал о намерении создать Четвертую Башкирскую республику. В апреле против оппозиционера также возбудили дело по статье о призывах к экстремизму .