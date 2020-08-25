В страшном ДТП в Башкирии погиб мужчина

Вчера, 25 августа, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Opel Astra на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Авария произошла на 3 км автодороги Рысаево-Калканово. За рулем иномарки находился 60-летний водитель. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.
Водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: ГИБДД по РБ.