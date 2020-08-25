В Башкирии 17-летний подросток подозревается в зверском убийстве

В страшном преступлении обвиняется 17-летний житель Белорецкого района. На парня возбудили уголовное дело за убийство и покушение на двойное убийство. Следком Башкирии расследует страшный инцидент.

22 августа в селе Азнагулово нашли тела 50-летнего мужчины и его 46-летней супруги. Женщину срочно доставили в больницу с ножевыми ранениями, а мужчина был уже мертв. Полиция начала расследовать убийство и вышла на след 17-летнего парня.

Оказалось, в злополучный день подросток выпивал с семейной парой у них дома. В какой-то момент между парнем и мужчиной завязался словесный конфликт, во время которого подросток схватил нож и напал на хозяев. Он вложил нож в руку мертвого знакомого и поспешил к соседям сообщить, что нашел тела семейной пары. Однако далеко убежать у подростка не получилось – полиция сразу заподозрила парня в преступлении.