УГАТУ и ОДК подписали соглашение в рамках форума «Армия-2020»

Уфимский авиационный университет будет сотрудничать с Объединенной двигателестроительной корпорацией. Соответствующее соглашение подписали на военно-техническом форуме «Армия-2020».

Документом закрепляется  расширение стратегического взаимодействия сторон в таких областях деятельности, как научно-исследовательская, опытно-конструкторская, а также кадровая подготовка.  УГАТУ  и ОДК также планируют создание совместных инжиниринговых центров и лабораторий.

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов отметил, что научные компетенции УГАТУ положительно скажутся на уровне технического совершенства создаваемых в ОДК изделий.