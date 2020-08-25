УГАТУ и ОДК подписали соглашение в рамках форума «Армия-2020»

Уфимский авиационный университет будет сотрудничать с Объединенной двигателестроительной корпорацией. Соответствующее соглашение подписали на военно-техническом форуме «Армия-2020».

Документом закрепляется расширение стратегического взаимодействия сторон в таких областях деятельности, как научно-исследовательская, опытно-конструкторская, а также кадровая подготовка. УГАТУ и ОДК также планируют создание совместных инжиниринговых центров и лабораторий.