В Башкирии выявлено 34 опасных для жизни аттракциона

Прокуратура Башкирии провела массовые проверки аттракционов в парках развлечений по всей республике. Результаты оказались неутешительными – было выявлено больше количество аттракционов, которые опасны для жизни людей.
Из 351 сертифицированного аттракциона 34 оказались неблагоприятны для использования. Не всегда владельцы развлекательных учреждений ответственно относятся к эксплуатации. Прокуратура привела в пример несколько случаев, которые могли закончиться трагедией.
Так, в Туймазах два ребёнка 7 и 12 лет играли в «Веревочном парке», но самостоятельно с высоты спуститься не смогли. Ребятам помог только спасательный отряд.
В Октябрьском посетители могли спокойно добраться до промышленных вентиляторов батутов, а в Уфе колесо обозрения работало без плана по эвакуации пассажиров с большой высоты. А в Кумертау и Абзелиловском районе у владельцев аттракционов и вовсе не было разрешительных документов на эксплуатацию.