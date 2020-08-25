В школах Уфы будет запрещено отвечать у доски

Уфимские школы усилено готовятся к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. Были введены новые правила и некоторые ограничения, чтобы не допустить распространение вируса среди школьников.

Так, ученикам в первой четверти будет запрещено отвечать у доски. Об этом сообщила заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова. Также в школах будут задействованы все входы, чтобы не допускать скопления учащихся и учителей. В школах нанесены маркировочные линии, чтобы было легче соблюдать социальную дистанцию.